Niño sufrió accidente mientras elevaba una cometa en la azotea de su casa en Cali

Un menor de seis años se encontraba elevando una cometa en el tercer piso de su vivienda ubicada en el oriente de Cali. El niño sin darse cuenta dio un paso hacia atrás y cayó al vacío, golpeándose su cabeza.

Una vecina, Ruby Lucumí, presenció y narró lo sucedido.

“Usted sabe cómo uno elevan las cometas, creo que el niño pisó en falso y se cayó”, contó Lucumí.

Los demás vecinos aún no salen del asombro, no entienden cómo el niño pudo sobrevivir a esa caída.

“Yo digo que los niños tienen como un ángel, porque desde allá arriba caer y no pasarle nada”, manifestó Angie Gómez, vecina del menor.

“Sentí que algo me cayó en la cabeza pero no le paré bolas y cuando vi el niño que cayó de un lugar a otro”, indicó un testigo del accidente.

En menor fue remitido a la unidad de pediatría del Hospital Universitario del Valle, HUV.

“Creo que fueron 15 puntos que le cogieron, los médicos no me han dicho nada, que hay que esperar. El niño está bien, le van a tomar una radiografía porque de pronto uno no sabe, la cabeza es muy delicada”, aseguró Alexandra Romero, madre del menor.

El menor permanece en observación mientras los médicos descartan otro tipo de lesiones, sin embargo se encuentra estable y recuperándose.