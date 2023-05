Niños de Caldono, Cauca, siguen confinados cerca de su escuela por cuenta de combates

En el municipio de Caldono, Cauca , unos 39 estudiantes cumplen tres días sin poder ir a sus casas, pues están confinados cerca de su escuela. No se han podido mover, pues grupos armados ilegales minaron la zona y mantienen enfrentamientos permanentes.



Las comunidades indígenas de Jambaló y Caldono hicieron un llamado al respeto a la vida y los derechos humanos.

“Que respeten la vida que requerimos en el territorio y que debe permanecer siempre con nosotros. No involucren a los jóvenes ni a los niños en esta situación de conflicto armado”, recalcó Zuly Campo, profesora.

Según el programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, los grupos armados ilegales saquearon avenidas y minaron los alrededores de la escuela.

“Forzaron las puertas de las casas e hicieron una revisión. Luego se llevaron todo lo que encontraron”, reveló Edwin Guetio, defensor de derechos humanos del Cric.

Publicidad

Daniel Molano, defensor del Pueblo Regional del Cauca, sostuvo que se “están haciendo las gestiones pertinentes para tratar de asegurar la zona”.

La zozobra se mantiene en el sector y aunque organismos internacionales han llegado al lugar para brindar asistencia humanitaria, hay restricciones de movilidad y temor.

La situación es compleja

Publicidad



En las últimas horas, una mina camuflada en un balón de fútbol explotó.

“Todavía los niños no han sido objeto de ningún tipo de ataque, no han sido lesionados, se encuentran en buen estado de salud, pero no han podido ser sacados del sitio de los acontecimientos porque todavía los combates persisten, entonces, una vez esté asegurada la zona ya podrían ser retirados”, informó Daniel Molano, defensor regional del Pueblo en Cauca.

El sonido de las balas que aún no cesa en medio de la población civil ha obligado a más de 80 indígenas a abandonar sus viviendas, las cuales han sido objeto de saqueos y hurtos por parte de los grupos ilegales.

“Forzaron las puertas de las casas, hicieron una revisión y se llevaron todo lo que se encontraron en tiendas y lamentar que la escuela, la sede de Los Robles, haya sido minada por los grupos armados”, señaló Edwin Guetio.