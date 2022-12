Niños resultaron heridos en accidente de bus escolar y, según sus familias, conductor no lo reportó

Los menores, estudiantes de un colegio en el corregimiento El Saladito, de Cali, contaron a sus padres lo ocurrido. Familiares exigen respuestas.

Noticiascaracol.com conoció la denuncia de un grupo de padres de familia, quienes aseguran que sus hijos sufrieron lesiones en sus extremidades, producto de un choque entre el bus escolar en el que se transportaban y otro vehículo, en el kilómetro 11, vía al mar.

Las familias que denuncian el caso sostienten que el incidente se registró pasadas las 6:00 a. m. de este viernes 8 de septiembre y no fue reportado a los padres.

Según ellas, solo conocieron sobre lo sucedido cuando la institución las llamó para asegurarles que los menores manifestaban sentir dolor en algunas partes de sus cuerpos.

“Esta mañana el bus en el que iba mi hijo para el colegio tuvo un accidente en la vía al mar, pero el conductor del bus nunca llamó a ninguna ambulancia para atender el caso. A las 11:00 a.m. me llama el profesor a decirme que a mi hijo le dolía la pierna. Los padres de familia tuvimos que ir al colegio a recoger los niños y llevarlos a la clínica”, manifestó Alba Estela Muñoz, madre de uno de los niños afectados en el accidente.

Las lesiones que sufrieron estos menores pertenecientes al colegio José Fernando Lloreda Mera, del corregimiento El Saladito, no fueron graves. Sin embargo, los padres exigen respuestas por parte de la empresa transportadora.

“Lo grave es que cuando hay un accidente se debe informar a las autoridades y más cuando hay menores de por medio pero esto no ocurrió, no fue informado. El conductor no aparece y la acompañante de la ruta dice que luego del incidente le preguntó a los niños que si les dolía algo y que los niños respondieron que no. Pero es que ellos en ese momento están asustados. De todas maneras, los niños dicen que en ningún momento les preguntaron nada”, continuó la madre de familia.

En el recorrido del bus escolar eran transportados cerca de 30 menores. De estos, unos siete tuvieron que ser trasladados por sus padres a centros asistenciales de Cali.