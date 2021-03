“No deben permitir estos clásicos”: mamá de joven asesinado en choque de hinchas de Cali y América

Jorge Humberto García, de 27 años, es el joven que fue asesinado con arma blanca durante un enfrentamiento de hinchas de América y Deportivo Cali , que se registró en el barrio Sindical, oriente de la capital del Valle del Cauca, tras el clásico entre ambos equipos.

Edilia Ríos, madre de la víctima, hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto e implementen mayores controles ante los constantes hechos violentos.

“¿Hasta cuándo vamos a permitir más muertos? Anoche fue mi hijo. ¿Vamos a esperar más muertos? No, estos clásicos, hasta que los muchachos no tomen conciencia, no los deben permitir, no los deben permitir, ninguno”, señaló.

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, rechazó estos actos e instó a los hinchas para que, con los gobiernos locales, se lleven a cabo intervenciones sociales a fin de que la fiesta del fútbol no se vea opacada por la violencia.

“Les pido el favor que, si tienen alguna iniciativa, queremos que trabajen algo de más de lo que ya ha venido apoyando el ministerio, pues ahí estaremos, pero, como ciudadano y como hincha, reflexionemos, saquemos adelante unos proyectos”, dijo.

La Policía Metropolitana de Cali anunció medidas especiales no solamente para investigar a los responsables, sino para tomar acciones contundentes que eviten estas confrontaciones.

“Desafortunadamente, por algunos desadaptados ocurren estos eventos. Se tiene que comprometer más a la sociedad civil. Nosotros estamos siempre atentos a colaborar y acompañar esos eventos, pero, definitivamente, si no hay una educación, no hay una responsabilidad”, aseguró el coronel Guillen Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Dos jóvenes que resultaron heridos en medio de los desórdenes, uno de ellos por robarlo, según su familia, continúan recibiendo atención médica en centros asistenciales de la ciudad.