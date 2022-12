No diga doctor: la curiosa estrategia del Alcalde de Cali para generar igualdad

Foto: Noticiascaracol.com

La promoción de la igualdad es una prioridad para el alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien emprendió una iniciativa para que, de ahora en adelante, se eliminen las barreras en el lenguaje entre las personas.

Por ello, el Mandatario de los caleños firmó un decreto pedagógico para erradicar el vocabulario que genera distanciamientos y reverencia entre los ciudadanos sin importar los cargos que ocupan quienes trabajan en la Administración Municipal o la visitan.

“La idea general es que creemos una igualdad total entre los seres humanos. Que ningún usuario de la Alcaldía y ninguna persona que necesite los servicios tenga que venir aquí a Cali con reverencia y sentirse menos ante un ‘doctor’. No, la palabra doctor no tiene por qué existir. Se debe referir el uno al otro con Pedro, Juan, Maurice o el que sea”, explicó.

El alcalde Armitage sostuvo que es necesario poner fin a ese distanciamiento y a esa reverencia. “Eso hace que nos sintamos desiguales desde el punto de vista humano. De manera que parte de la generación de paz en este país empieza porque todos somos iguales”, afirmó.

Aseguró que la gente poco a poco se acostumbrará a referirse a las personas por su nombre y se va a sentir más asequible, porque “una cosa es el respeto y otra, la reverencia”.

“Todos los seres humanos nos debemos respeto, pero la diferencia de que yo soy doctor y el otro no y me mira con sumisión se tiene que acabar en Colombia. Ya hay gente en la Alcaldía que me dice qué hubo figura o Maurice y me pongo contento”, dijo.

Para el burgomaestre, Colombia tiene que aplicar el modelo que se maneja en países civilizados en Europa, donde el Alcalde se pasea en bicicleta, monta en bus y es “un ser igual a los demás”.

“Lo que tenemos que hacer en Colombia es acabar esa reverencia y esas cosas sobre que el Alcalde anda con un séquito de guardaespaldas y de policías detrás como si fuera el Papa. Eso no debe ser así. Aquí tenemos que manejar la igualdad total. El Alcalde no es un extraterrestre”, agregó.

La estrategia de Armitage se denomina Tenemos Nombre y se empezó a implementar desde la Asesoría de Cultura Ciudadana de Cali. “Es hora de entendernos y mirarnos a los ojos, aquí no importan las diferencias, sino las ideas y trabajar de la mano para que esta ciudad progrese con tolerancia y respeto”, concluye el Alcalde de la capital del Valle del Cauca.