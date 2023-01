"No es un paseo, es una salida institucional": hospital donde empleados viajaron con dinero público

Subgerente de la entidad defendió la actividad, en la que participaron más de 70 funcionarios y cuyo presupuesto, según Contraloría, superó los $240 millones.

De acuerdo con un informe del organismo de control, un viaje a Punta Cana que empleados del hospital Piloto de Jamundí realizaron en septiembre de 2018 fue financiado con dineros públicos. Tema que, por supuesto, ha generado una tormenta en el Valle del Cauca.

La denuncia la habría hecho un extrabajador del establecimiento médico, según lo dice comunidad de la localidad, pero esto no ha sido confirmado. Noticias Caracol trató de hablar con la gerente del centro asistencial, quien dio una cita y finalmente no atendió la misma, argumentando una calamidad doméstica.

Sin embargo, Luz Marina Hernández, subgerente del hospital, respondió a los medios.

“No es un paseo, es una salida institucional. También, agregar que cada uno de los funcionarios, cada uno los trabajadores, hacemos un aporte que utilizamos a través de nómina para completar el valor total de cada uno de los viajes”, sostuvo.

Entre tanto, se hizo un debate en el Concejo Municipal, durante el cual la mayoría de los ediles habló a favor de la entidad, asegurando que había un recurso que está fijado dentro del presupuesto de la institución de salud para actividades recreativas para el clima laboral.

“El hospital, presuntamente, no realizó los estudios de clima laboral que tenía que realizar para poder realizar este tipo de actividades, contraviniendo la ley”, señaló, por su parte, Alexánder Salguero, director de Participación de la Contraloría del Valle.

Según este organismo de control, este no ha sido el único viaje de los empleados del hosptial. Como lo muestra un documento, han estado en San Andrés, Cartagena, Isla Margarita, Cuba, entre otros.