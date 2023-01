No fue bala perdida: hipótesis sobre muerte de hombre en estanco donde acababa de ver un partido

La víctima fue atacada con arma de fuego por un sujeto que llegó a pie y huyó en moto. En el hecho resultaron heridas otras dos personas.

Afuera de un estanco ubicado en el barrio Floralia, nororiente de Cali, departía un grupo de personas, después de ver el partido entre América y Tolima por televisión, cuando fueron atacados a bala.

“Estaba viéndome la novela cuando escuché la balacera. No salí hasta que pasó. A mí no se me da nada, porque eso ya es común en toda parte”, aseguró un habitante del barrio.

En el lugar murió un hombre identificado como Gustavo Ararat Quiceno, de 27 años y quien se dedicaba al lavado de vehículos. Sin embargo y aunque no registraba antecedentes, según las autoridades, estaría vinculado a actividades delictivas.

“Es materia de investigación, pero podrían utilizarlo como alguna fachada para la venta de alucinógenos”, afirmó el coronel Luis Altamar, comandante del Distrito 2 de la Policía de Cali.

El ataque fue perpetrado por hombres que se movilizaban en motocicleta.

“Se tiene conocimiento de que llegó una persona a pie, el cual desenfunda su arma y la acciona contra la humanidad de esta persona y después logra huir una cuadra más adelante en una moto”, explicó el coronel Luis Altamar, comandante del Distrito 2 de la Policía de Cali.

En el sitio las autoridades adelantan labores de inteligencia para tratar de establecer si hay estructuras dedicadas al microtráfico.

