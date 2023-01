“No ha habido ningún detrimento patrimonial”: alcalde de Popayán tras ser enviado a la cárcel

La determinación se tomó luego que la Fiscalía aportara los elementos materiales probatorios que implican al mandatario en el delito de contratación indebida.

En medio de una multitud y custodiado por unidades del CTI, el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, fue enviado a la cárcel por haber incurrido en esta falta considerada gravísima.

“Para la concesión de los servicios de tránsito municipal y esta se hizo bajo la modalidad de contratación directa. Aquí, bajo los parámetros establecidos, primero contrariando la autorización dada por el Concejo, que era una modalidad de concesión que debía salir de una licitación pública”, explicó Leonardo Vega, director Seccional de Fiscalías en Cauca.

Dicha contratación se habría realizado a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán que, según la Fiscalía, no tenía ni la experiencia ni la capacidad financiera para adelantarla.

“Y por ello EMTEL acude a una alianza estratégica con la firma Quipux de Medellín, que finalmente terminaría percibiendo el 70 % de los ingresos producto del contrato interadministrativo enunciado”, añadió el funcionario.

Por su parte, el mandatario dijo que acataba, pero no compartía la decisión del juez.

“Seguiremos las otras instancias y ahí será la defensa que tenga el deber de poder probar, que, como lo dijo la representante de la contralora, no ha habido ningún detrimento patrimonial”, expresó el mandatario de los payaneses.

Cabe señalar que en este proceso penal faltan varias audiencias al alcalde Cesar Cristian Gómez, quien fue trasladado a la cárcel de mediana y alta seguridad de San Isidro de la capital caucana.