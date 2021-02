No ha llegado la vacuna contra el COVID-19 y ladrones ya la venden en el Valle del Cauca

Pese a que todavía no ha llegado una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 a Colombia, ya existen inescrupulosos y delincuentes que están ofreciendo falsos cupos para tener prioridad en el proceso de inoculación que se llevará a cabo en el Valle del Cauca .

La gobernación del departamento denunció que ladrones están actuando con páginas web y con contenidos que se vuelven virales en las redes sociales. Así ellos engañan con los supuestos cupos a los ciudadanos incautos.

“Desde ya hay criminales buscando estafar a los vallecaucanos con ofrecimientos relacionados a la vacuna contra el COVID-19. No es cierto que se vendan vacunas, no es cierto que se pueda priorizar y no es cierto que puedan hacer inclusiones en listas de vacunación”, dijo Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.

Cualquier procedimiento con respecto a la vacuna que se ejecute por fuera de las Secretarías de Salud o las EPS se considera ilegal. Si le ofrecen vacunas que ya, supuestamente, circulan por el país, es falso.

“Todavía no sabemos cuántas vacunas van a llegar ni a dónde las enviará el Gobierno nacional. Tampoco sabemos un número preciso de dosis que nos van a entregar”, comentó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

Las autoridades del departamento también manifestaron que es importante que los vallecaucanos denuncien si llegan a ser víctimas con una estafa relacionada al esquema de vacunación.

“Invito a todos a poner en conocimiento de las autoridades cualquier actividad ilícita o irregular relacionada con la vacunación”, concluyó Murcia.

Un grupo especializado de investigación estará encargado de seguirle la pista a los criminales que estafan con la vacuna.