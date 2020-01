No habrá pico y placa en Cali, por lo menos, hasta mediados de enero de 2020

Así lo informó la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle del Cauca, ante una confusión generada en redes sociales.

La Secretaría de Movilidad de Cali aclaró que la restricción de pico y placa se encuentra actualmente suspendida en la ciudad tanto para vehículos particulares como taxis y que se espera volverla a poner en vigencia a mediados de enero de 2020.

“Habrá una rotación de placas (en el caso de los particulares), es decir, los que tenían pico y placa el día de hoy pasarán a tenerlo mañana y seguirán bajo el mismo número de dígitos (son dos), todo seguirá funcionando igual”, aseguró Wílliam Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Además de mantener el horario de la restricción (de 6 a. m. a 10 a. m. y de 4 p. m. a 8 p. m. para vehículos particulares y de 6 a. m. a 5 a. m. del día siguiente para taxis), el funcionario confirmó que también seguirá el pago por congestión para carros particulares, establecido desde el 2017.

“El cobro por congestión sigue vigente, nada de eso va a cambiar por ahora, porque eso hace parte de los elementos de financiación del sistema de transporte masivo”, anotó.

En las calles, algunos conductores rechazan la opción que exime de la restricción a quienes paguen la tarifa, que el año pasado era de 135 mil pesos mensuales. Aseguran que esto promueve la desigualdad.

“Los que no tenemos plata, no podemos acceder a ese beneficio, me parece injusto, porque todos tenemos el mismo derecho en la ciudad donde vivimos”, afirmó el conductor Carlos Sánchez.

“El pico y placa es creado para mejorar la movilidad en la ciudad, porque tenemos un caos. Entonces, esto lo que hace es que el que tenga dinero se exima y la movilidad sigue igual”, sostuvo Carlos escobar, también conductor.

La Secretaría de Movilidad reiteró que el dinero recaudado es fuente de financiación para el MIO y que la medida se ha convertido en una opción para los caleños, pues muchos han preferido pagar el cobro por congestión antes que adquirir un segundo carro.

Cabe recordar que el pico y placa para taxis es de lunes a domingo, a diferencia del que se aplica a los particulares, que es solo de lunes a viernes.

Finalmente, la dependencia también indicó que, por ahora, no se contempla la posibilidad de establecer un pico y placa para las motocicletas.

