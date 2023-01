“No hagan caso a las cadenas”: Policía de Cali tras difusión de falsos hechos que generan pánico

Las autoridades dieron consejos para no creer en información falsa, como una difundida este viernes tras el paro nacional y que causó cierre masivo de negocios.

Las autoridades de Cali realizaron un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de replicar información por las diferentes redes sociales y a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, sobre supuestos saqueos o presencia de vándalos en las calles de la ciudad.

Uno de los más recientes hechos sucedió en la mañana de este viernes 22 de noviembre, cuando empezó a circular un audio que hablaba de una horda de vándalos, la cual se acercaba al centro de Cali y tenía como objetivo saquear los locales comerciales y generar desmanes.



El coronel Dídier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, habló sobre esta situación la cual creó, otra vez, zozobra y pánico entre la ciudadanía.

“Están llegando por cadenas de WhatsApp algunas informaciones en las que se manifiestan que algunos vándalos van a hurtar negocios, hago un llamado a la cordura, que no hagan caso a las cadenas, existen medios oficiales, estamos evaluando las informaciones”, dijo.

De igual manera, el coronel aprovechó para esclarecer la situación, registrada luego del toque de queda implementado en Cali por los desórdenes registrados durante el paro nacional, y reveló que nunca existió tal horda.

“No se presentó ningún hurto. Al llegar esta cadena de WhatsApp, los comerciantes salen con palos a tratar de atacar a los vándalos, al salir se encuentran con otras personas de otro centro comercial y se dan cuenta que son personas de bien y se aclara la situación”, comentó.

Sobre la situación, Estrada aseguró que no se generaron detenciones: “No hubo capturados, lesionados o personas conducidas. Los comerciantes siguieron sus actividades normales”.

Este tipo de cadenas también se propagó en Palmira, donde las autoridades locales las desmintieron y aseguraron que hay normalidad en el municipio.



Advertisement



Por último, el comandante operativo de la Policía de la capital del Valle del Cauca reiteró el llamado a los ciudadanos para que compartan solo información oficial.

“Hago un llamado a la cordura, a que hagan caso omiso a estas cadenas y que solo tengan en cuenta información oficial”, concluyó.

En ese sentido, la Alcaldía de Cali compartió las siguientes recomendaciones para evitar caer en la trampa de quienes solo pretenden generar pánico y confusión en la ciudadanía:



Son nueve los pasos para reconocer una información falsa. Recuerde, rompa la cadena.

Lo importante es mantener la calma, verificar las fuentes y solo replicar información verídica.

Lea también: