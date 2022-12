No hay cupos para estudiantes reubicados en algunos colegios públicos de Cali

Foto: Noticiascaracol.com

Algunos colegios públicos de Cali se quedaron sin capacidad para recibir más estudiantes, luego que la Secretaría de Educación del municipio reubicara a miles de niños que venían estudiando en planteles que no venían cumpliendo con los estándares de calidad.

En la Institución Educativa El Diamante, ubicada al oriente de la ciudad, llegaron más de 120 estudiantes ubicados por la ampliación de cobertura, pero no tienen capacidad para recibirlos.

“Ha llegado demasiado estudiante a buscar el cupo pero no podemos atender la demanda porque la infraestructura física de la institución no nos da para albergar a tantos niños, los salones son muy pequeños y no nos caben, sólo me caben 30 por aula”, aseguró Raúl Amaya, rector de la institución.

Las directivas enviaron una solicitud a la Secretaría de Educación municipal para que los estudiantes que no puedan albergar sean reubicados en otros centros educativos.