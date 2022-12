No hay venta de pasajes desde la Terminal de Transporte de Cali hacia Buenaventura

Parece que la crisis en Buenaventura para este séptimo día de paro cívico no tiene fin. Aún no existe un acuerdo entre el Gobierno y la comunidad.

Viajeros han llegado a la Terminal de Transportes de Cali para comprar pasajes rumbo a Buenaventura con el fin de visitar familiares o trabajar. Sin embargo, esto no ha sido posible, es el caso de Gustavo Gómez y Diana Hinestroza.

“Hay atención al público pero no venta de pasajes porque no hay buses”, dijo Gómez, quien busca viajar a Buenaventura.

“Me tocará cuadrar con los compañeros, posponer algunos días u esperar a que se abra la vía”, agregó Hinestroza.

Las dependencias del Corredor del Pacífico desde donde se despacha el transporte público al puerto, permanecen desoladas.

“En este momento no estamos despachando porque estamos esperando que nos garanticen el paso de los vehículos”, manifestó Dora Murillo, supervisora de empresa de transportes.

¿Por qué protestan en Buenaventura? Piden salud, acueducto, educación... La administración departamental analiza los incumplimientos al Plan de Inversiones, la Gobernadora del Valle del Cauca reconoce los atrasos pero dice que ya se destrabaron varios proyectos.

“En el tema del agua hay más o menos $150 mil millones que está dando el Gobierno Nacional, nosotros también estamos aportando $22 mil millones y tenemos los proyectos que los hizo Vallecaucana de Aguas para que podamos hacer el acueducto”, aseguró Dilian Francisca Toro, gobernadora departamental.

Señaló que el hospital se reabrirá en septiembre y el megacolegio se entregará en noviembre.



#ElDiálogoEsLaVía por eso seguiré como interlocutora entre el Gob Nal y los manifestantes del paro, garantizando SEGURIDAD en B/ventura pic.twitter.com/rJlM0C8pdh — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 22, 2017

El diputado de Buenaventura, Rolando Caicedo, hace un sencillo análisis de lo que pasa en su pueblo.

“La fuerza institucional no ha estado o ha estado en deuda en relación con lo social con la población de Buenaventura y es allí donde ha estado la dicotomía entre la opulencia portuaria y la desatención social”, indicó Caicedo.

A ello se suma la corrupción latente en el puerto del Pacífico.

Entre 1996 y el 2006 hubo dos documentos que amparaban el desarrollo del acueducto y saneamiento básico, recursos que, según los conocedores, no se habrían invertido.