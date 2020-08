“No he podido dormir”: el angustioso clamor de una madre que busca a su hija de 15 años

Las autoridades de Santiago de Cali se encuentran en la búsqueda de dos adolescentes de 15 años que salieron de sus hogares el pasado 11 de agosto de 2020 y no volvieron a ser vistas.

Jeidy Tejada y Yina Tenorio, salieron juntas de sus casas, ubicadas en el barrio El Retiro, oriente de Santiago de Cali y no regresaron.

Dalila Orobio, madre de una de las menores, habló del drama que está viviendo desde la desaparición de su hija.

“He ido a la Fiscalía, a la Policía, he pegado fotos en todas partes. Les he preguntado a sus amigos, nadie me da razón. Estos días han sido insoportables, no he podido dormir, no he podido comer”, relató.

Las autoridades de Cali también se encuentran en la búsqueda de Natalia Salazar, la estudiante que desapareció el pasado lunes festivo 17 de agosto de 2020.