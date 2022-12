No hubo acuerdo en Buenaventura entre promotores del paro cívico y el Gobierno Nacional

El Gobierno reiteró que no es viable la declaratoria de emergencia social y económica. La reunión fue aplazada en medio de fuertes discusiones.

El senador Alexander López hizo una propuesta para destrabar la mesa. "Sentémonos a discutir cuánto cuesta mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura, cuándo se va a hacer eso y quién es el encargado. Las partes han aceptado la propuesta, pero desafortunadamente el Ministro del Interior se retiró de la mesa", dijo.

Guillermo Rivera, ministro del Interior encargado, consideró que no hay claridad en las propuestas del comité y pidió un espacio. "Les hemos ofrecido que viene un grupo de Ministros de las áreas sociales, de los temas de salud, educación, de agua potable, pero no creemos que la discusión pueda seguir girando alrededor de la declaratoria de la emergencia", explicó.

Justicia tras 12 años del asesinato de 12 jóvenes, otra exigencia en... Voceros del comité del paro cívico señalaron que el Gobierno no tenía propuestas alternativas. "Esperamos que la comisión de Ministros propuesta también llegue y esto le pueda dar un avance y un acelere", indicó Javier Torres.

Por su parte, el coronel Wilson González, comandante de la Policía Valle, se pronunció ante las denuncias de los habitantes de Buenaventura sobre presuntos abusos del Esmad, que documentaron con vídeos. "Se reportaron en total cuatro camiones averiados y un conductor con una herida por un golpe en la cabeza", informó González.

Respecto a este hecho, el ministro Guillermo Rivera pidió a los afectados interponer las denuncias en la Procuraduría y la Fiscalía.

