¿No hubo rápida reacción en caso de niña apuñalada por robarle el cabello? Esto dice la Policía

La comunidad ha expresado su indignación por los altos índices de inseguridad que se vienen presentando en el municipio donde ocurrió el lamentable hecho.

Una niña de 12 años fue la reciente víctima de agresión en Santander de Quilichao, Cauca, cuando dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta, la abordaron y le robaron su cabello.

“El parrillero se bajó y de una a coger el cabello de la niña, alcanzó a cortarle la mitad del cabello causándole dos lesiones en la cabeza con la tijera, cuando la niña intentó pararse, él reaccionó con la tijera y le chuzó la parte izquierda de la espalda, que es la herida que, en este momento, la tiene grave en el hospital”, señaló una familiar de la menor.

Niña fue apuñalada por hombres en moto que, al parecer, pretendían... Sus allegados denuncian que la pequeña estuvo en el hospital local y luego fue llevada a dos clínicas de Cali, donde permanece hospitalizada.

Los habitantes de Santander de Quilichao están indignados con lo ocurrido.

“Las actuaciones de la Policía son insuficientes, porque cuando sucedieron los hechos se denunció y la Policía no llegó”, manifestó Íngrid Larrahondo, habitante de Santander de Quilichao.



Plan blindaje: estrategia de la Policía en Santander de Quilichao... Las autoridades responden que fueron llamados por una supuesta riña, pero que, al llegar al sitio, no encontraron nada.

“Tuvimos la desafortunada situación que el hospital no avisa del ingreso de una persona herida con arma blanca, entendemos que no le dieron la trascendencia en el hospital a la lesión de la menor y no hubo comunicación con la Policía Nacional”, explicó el mayor Jesús David Ruiz, comandante de la Policía de Santander de Quilichao.



Bala perdida acabó con la vida de una niña que estaba jugando con... Pese a esta situación, las autoridades señalaron que ya se tienen pistas sobre los dos delincuentes.

“Le pedimos a la comunidad que nos informe si tiene algunos detalles de estos delincuentes, de estos bandidos que están atemorizando a nuestro municipio”, dijo Diego López, secretario de Gobierno de Santander de Quilichao.

La comunidad del sector donde vive la niña prepara una marcha contra la violencia que llegará hasta la plaza principal de dicho municipio del norte del Cauca.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de dos millones de pesos por información valiosa que permita dar con la captura de los agresores.