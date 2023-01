“No la admitimos porque no cumplía con requisitos”: autoridades sobre ambulancia cargada de cocaína

Según el reporte, la tripulación de la ambulancia llevaba la sirena encendida simulando trasladar a un paciente en el momento en el que fueron requeridos por una patrulla.

En varias partes de los compartimentos donde se lleva el instrumental médico y medicamentos, los policías encontraron paquetes de color verde, al destaparlos, descubrieron que se trataba de cocaína de alta pureza.

El hallazgo se presentó en un retén instalado por las autoridades de tránsito en la vía que de Buenaventura conduce a Buga, en el Valle del Cauca.

“Estamos hablando de la captura de los paramédicos que se transportaban al interior de una ambulancia y llevaban consigo en el compartimento donde llevan los medicamentos, en la modalidad de ocultamiento, 36 kilos de cocaína”, señaló el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle.

Seguían requisando el vehículo y, debajo de las bancas donde viajan quienes atienden a los pacientes en los traslados, había más.

Algunos habitantes de Cali, quienes observaron el video del operativo, consideraron que se trata de una falta grave contra la misión médica.

“¿Cómo va a ir con las sirenas prendidas y todo mundo haciendo el campo que lleva una persona grave, y ahí metido un cargamento de droga?”, cuestiona Víctor Sarmiento, habitante de la capital vallecaucana.

“Las ambulancias se prestan para todo. Inclusive, en otra ocasión, también encontraron pólvora. Eso es prohibido, no me parece correcto”, dice Luis Hernán Moncayo, taxista de Cali.

Por su parte, la secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, dijo que el vehículo no está autorizado para la atención de pacientes.

“Sabemos que en el 2010 trataron de habilitarlo y nosotros no lo admitimos porque no cumplía con los requisitos, no está inscrito en una empresa, no pertenece a ninguna empresa transportadora de ambulancias habilitada”, manifestó la funcionaria.

El automotor pertenece a un grupo económico radicado en Buenaventura, que tiene otra filial en Cali, con cuyos directivos no ha sido posible comunicarse.

A las dos personas detenidas se les imputarán los delitos de porte y tráfico de estupefacientes.