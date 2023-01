No más carne colgada en ganchos: nueva medida anunciada por las autoridades

La prohibición busca poner en cintura a carniceros y darle fin a la costumbre de algunos de vender este producto al aire libre, sin manejo de la cadena de frío.

En Cali, como en el muchas ciudades de Colombia, es una tradición comprar la carne colgada en ganchos, en plazas de mercado y tiendas de barrio. Compradores como Esneda Gaviria, ama de casa, prefieren adquirir el producto de esta manera, pues "queda de una sustancia increíble".

Sin embargo, a partir del 18 de octubre próximo, los vendedores que quieran seguir expandiendo la carne de esa forma no van a poder hacerlo más y tendrán que hacer una inversión para poder venderla refrigerada. Autoridades anunciaron operativos de control de esta práctica.

"Yo no tengo un peso para invertir, ¿qué vamos a hacer los que no tenemos para comprar eso? Entonces, simplemente nos sacan de la galería", expresó Edgardo Ortega, quien lleva 55 años en esta labor.

Carniceros aseguraron que una góndola podría costar mínimo $6.000.000. "Hay que destruir el mesón, comprar la góndola, se van a incrementar los servicios de energía y las ventas han estado muy regulares", dijo Héctor Fabio Taborda.

Por su parte, Alexánder Durán, secretario de Salud de la capital del Valle del Cauca, explicó por qué las autoridades optaron por esta medida y a qué se debe la misma.

"La mala disposición de la carne, los insectos, las moscas, producen enfermedades en el ser humano y, a pesar de que ha sido tradicional, es hora de ponerle coto a esta situación", afirmó el funcionario.

Durán señaló, además, que tanto el Invima como los organismos de salud llevan cerca de dos años socializando la medida con los vendedores de carne.