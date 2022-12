"¡No me dejen morir!": el clamor de paciente de 92 años a EPS Cafesalud en Cali

Seis días lleva Onofre Sánchez de 92 años a la espera de que le practiquen una cirugía de cadera que, según su familia, no le han querido realizar por falta de una autorización y un pago. El hombre, quien permanece en la clínica Salucoop de Cali, clama que no lo dejen morir.

"Ya nos dijeron en las clínicas que cupo sí hay, falta que Cafesalud haga la conexión con las clínicas. El protocolo médico dice que debe haber tres días en que se debe efectuar la cirugía y ya casi está superando el sexto día", cuenta Alba Lucía Giraldo, nieta del paciente.

Desde la cama en el centro asistencial, el adulto mayor hace un llamado a su EPS. "Cafesalud, me voy a morir si no me operan", dice.

Alexander Durán, secretario de Salud de Cali, fue hasta la clínica para apoyar a esta familia. "Empezó a demostrar deterioro de sus pruebas renales, ya hoy aparece con una hemoglobina baja y la verdad no vemos ninguna acción efectiva con este paciente", explica.

Noticias Caracol intentó comunicarse con las directivas de Cafesalud, pero no fue posible. El Defensor del Paciente de la ciudad, señaló que el Gerente Nacional de la EPS autorizó el procedimiento en una clínica de Ibagué, pero los familiares de Sánchez se opusieron debido a que el paciente no resistiría el largo viaje.