“No me encuentro lista para seguir con el embarazo”: mujer que abortó a los 7 meses de gestación

El anunció de no estar lista para recibir al bebé fue realizado por la mujer a una emisora local antes de la interrupción voluntaria del embarazo.

Continúa la polémica en Popayán, Cauca, por el caso de una mujer que, tras no sentirse psicológicamente preparada, se practicó un aborto a los siete meses de embarazo.

Este procedimiento se realizó en una clínica y contó con el aval de Profamilia, entidad que propende por los derechos sexuales reproductivos de la población colombiana.

Angie Tatiana Palta, la mujer que decidió interrumpir su embarazo, aseguró que lo hizo cobijada por la ley.

“Yo psicológicamente no me encuentro bien, lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando. En la clínica me dicen que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo. Ellos ya autorizaron el aborto. A mí la ley me acoge”, sostuvo la mujer.

Por otro lado, esta situación volvió a poner sobre la mesa el tema del aborto en Colombia, ¿debe ser legal en todas las situaciones? o, por el contrario, ¿debe ser penalizado en todos los casos?.

Actualmente en los estrados de la Corte Constitucional reposa una demanda que pretende eliminar que, las tres causales de interrupción del embarazo, que son malformaciones del feto, afectación a la salud física o mental y violación, deben ser eliminadas.

Ante esta controversial petición, Alberto Rojas Ríos, presidente del alto tribunal, puntualizó que se realizarán los debates necesarios con veracidad y siempre buscando el bien de los colombianos.

“Les puedo garantizar al país que puede estar tranquilo frente a la determinación que se va a tomar. Por parte de la Corte Constitucional habrá un debate sereno, se tomará la determinación que más se ajuste”, aseveró Rojas Ríos.