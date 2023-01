“No podemos darle manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños”: Duque

Así se refirió el presidente de Colombia tras aprobación constitucional de la ley estatutaria de la JEP. Además, dijo que no intervendrá en elección del contralor.

Durante un diálogo social en Cali, organizado por el exvicepresidente Angelino Garzón, el presidente Iván Duque fue enfático en que el Gobierno no intervendrá en la elección del contralor General de la República.

“Desde el Gobierno, no tenemos candidato ni vamos a inclinar la balanza para ningún lado, porque somos respetuosos de cómo se deben manejar las instituciones”, dijo Iván Duque Márquez, presidente de Colombia.

Duque señaló que es respetuoso de las decisiones institucionales, pero sostuvo que su deber está con los colombianos. Esto, en respuesta a la aprobación constitucional de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.

“Como presidente de la república tengo que ser muy respetuoso de la independencia de poderes, pero también tengo que poderme sintonizar con la ciudadanía en lo que son los sentimientos y los deseos que todos tenemos”, afirmó el mandatario.

Corte Constitucional dio vía libre a ley estatutaria sobre la JEP Consideró que en Colombia no se puede, “bajo ninguna circunstancia, ni atenuar ni diferenciar ni tratar de darle un manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños”.

“Espero que, en ese diálogo que tenemos que generar como sociedad, de una vez por todas, a ese tipo de conductas, les demos siempre el mismo tratamiento y el que la haga, la pague”, sostuvo el presidente.

Dijo que, para tener un país en paz, es necesario un equilibrio entre seguridad y justicia y que los ciudadanos se sientan protegidos en el ejercicio de sus libertades tanto por la fuerza pública como Estado.