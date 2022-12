"No pude coger a mi mujer": hombre que busca a su esposa tras ser arrastrado por avalancha en Cauca

Aunque las autoridades no han entregado una cifra oficial de desaparecidos, en varios puntos de Corinto, la gente continúa con la búsqueda de sus familiares.

John Jairo Cárdenas, a quien encontramos deambulando por las calles de Corinto, lleva, en el rostro y en el cuerpo, los rastros que le dejó la avalancha, tras arrastrarlo un kilómetro por el río La Paila.

“Cuando yo reaccioné ya iba abajo, porque iba privado del golpe que me dio la primera piedra en la cabeza. Tengo lesiones en la cara, en todo el cuerpo, espalda, piernas, brazos”, dijo el afectado.

Pero en su corazón, este humilde agricultor lleva otro dolor: la desaparición de su esposa, Claudia Medina, de 32 años y con quien vivía hace apenas ocho días a orillas del río La Paila.

“Cuando siento es que ya nos barrió por completo. Me llevó a mí, no pude coger a mi mujer, ni al vecino, ni a la mujer del vecino”, afirmó.

Otro de quien no se tiene rastro es Gustavo Gutiérrez, un agricultor de 68 años, quien vivía en la vereda La Cabaña y fue arrastrado por la corriente.

En las calles de Corinto y a lo largo del río, habitantes y socorristas remueven escombros buscando a las personas desaparecidas. Pero las autoridades no se atreven a dar un número final de desaparecidos y por eso piden a la comunidad reportar a quienes no aparecen.

“Tiene que ser por una denuncia ante la Fiscalía o Medicina Legal para cumplir y subirlos al sistema. Y, de esta forma, dejar verificado y protocolizado este reporte”, dijo el coronel Luis Fernando Piñeros, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Los familiares de estas víctimas guardan la esperanza de encontrarlos con vida, tras la emergencia que, hasta ahora, deja cuatro muertos.



