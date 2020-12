"No puedo hacer esfuerzos": Carolina Cruz revela por qué ha tenido que cuidar tanto este embarazo

Con mucha ilusión, Carolina Cruz volvió a compartir con sus seguidores cómo avanza su embarazo, que ya lleva más de 24 semanas. La presentadora vallecaucana habló principalmente del estado de su útero, al que le debieron cortar un “pedacito del cuello” tras la nacimiento de su primogénito, Matías.

Por esta razón, el nuevo embarazo de la presentadora vallecaucana se ha desarrollado de forma distinta y ha estado atendiendo las indicaciones de su médico, quien la “mandó a estar un poquito más quieta”.

“Me prohibió hacer ejercicio, no puedo hacer pilates, no puedo hacer yoga, no puedo cargar a Matías, no puedo sentarme en el piso, no puedo hacer esfuerzos, tengo que tratar de estar lo más tranquila posible”, aseguró la también exreina del Valle del Cauca y empresaria.

Debido a esto, Carolina indicó que se ha relajado y ha subido de peso, más de lo que sucedió durante el embarazo de Matías. Ahora, los resultados se están viendo.

“Como Dios y la virgencita son maravillosos con nosotros, el resultado después de esta cita médica es que milagrosamente el cuello de mi útero se volvió a cerrar, se había abierto un poquito. Afortunadamente, está cerrado otra vez”, reveló.

Anotó que por el tema del cuello del útero le deben practicar una ecografía cada dos semanas, mientras que en la época de Matías eran tres. “El cuello está perfecto, cerradito, gracias a Dios”, insistió.

Además de esta situación, Carolina comentó que como consecuencia de esa quietud ha estado tenido “unos dolores en los músculos, en las piernas”.

“Como que me voy a levantar y siento un tironcito, un jaloncito, pero afortunadamente es muscular”, dijo la presentadora.

No obstante, también señaló que, durante este nuevo periodo de gestación, “el tema de ir al baño no es tan sencillo”, pues “el cuerpo cada vez está más lento” y ha estado dura del estómago. “Ahora sí la he visto peluda”, comentó.

Finalmente, Carolina Cruz afirmó que tanto el embarazo de Matías como el de Salvador son “maravillosos, pero distintos”.

“Estamos bien, estamos perfectos, estamos sanos y seguimos para adelante con este embarazo tan deseado y anhelado”, concluyó.