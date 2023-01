"No sabes de lo que soy capaz": hombre que habría golpeado a su esposa con un arma de fuego  

Los hechos ocurrieron, según la denuncia de la mujer, por el traslado de su hijo de cuatro años a una práctica de fútbol, lo que provocó la ira del implicado.

Un juez dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario contra un hombre señalado de haber golpeado a su esposa con un arma de fuego.

El caso tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 3B con carrera 96, barrio Meléndez, en el sur de la ciudad de Cali.

De acuerdo con las autoridades, una patrulla llegó hasta el lugar atendiendo el llamado que hizo una vecina de la pareja alertando sobre la situación a través de la Línea de Emergencia.

Al llegar, y con el permiso de la propietaria del inmueble, los policías ingresaron a la habitación del presunto agresor, quien se encontraba allí y lo negó todo.

"En ese momento sacó un revólver de color negro calibre 38 de un carriel que tiene, me golpea con el arma en la frente y me revienta la nariz de un golpe, me pone el revólver en la frente y me dice: 'te voy a matar, vos no sabes de lo que soy capa'", explicó la mujer en la denuncia interpuesta.

Por estos hechos el señalado fue capturado el presunto agresor, quien, además, habría negado que tenía un arma en su poder.

Una vez fue trasladado a la Estación de Policía de Meléndez, la esposa del implicado ingresó a la vivienda y sacó el revólver calibre 38 que su marido había escondido, entregándoselo a los agentes.

En medio de las audiencias, el juez legalizó la captura del ciudadano y la incautación del revólver. Asimismo, avaló la imputación de cargos de la Fiscalía por los delitos de violencia intrafamiliar en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones.

El togado encargado del caso dictó medida de aseguramiento en contra de este hombre, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.