"No sabía quién era ese señor": alcalde de Cali habló de cómo fue su encuentro con Kanye West

A su particular estilo el mandatario expresó cuál fue la impresión que se llevó del famoso rapero estadounidense y, además, contó el consejo que le dio.

La visita de Kanye West a Cali alcanzó para, lo que nadie se imaginaba, un encuentro con el alcalde Maurice Armitage. La primera autoridad de esta ciudad era, quizás, la única persona que no sabía que un reconocido personaje visitaba su tierra.

"Fue mi nieto que me dijo: 'Ve, abuelo, andá a atender a una persona que es muy importante artísticamente y que llegó a Cali'. La verdad es que yo no sabía ni quién era ese señor. Yo no soy de rap", manifestó el funcionario.



Vea también:

Las imágenes que revelan que Kanye West no solo tocó marimba en Cali, sino que fue al odontólogo Armitage dijo que se llevó muy buena impresión del músico. "El tipo es un tipo raro. La verdad es que no hablo inglés y teníamos un traductor allí, pero se llevó una buena impresión de Cali. Estaba aterrado que fuera una ciudad que tiene casi dos millones setecientos mil habitantes y casi un millón de afros", agregó.

El mandatario le mostró a Kanye, en menos de una hora, los ingredientes del Pacífico, entre ellos la marimba y la salsa. La reunión incluyó la presentación de una pareja de bailarines de 10 años que ha ganado reconocidos campeonatos en la Sultana del Valle.

Ya en confianza, el rapero le contó al Maurice Armitage sus aspiraciones políticas. "Me dijo que quería ser alcalde de Chicago y que yo qué le aconsejaba, y le dije que no se lanzara. Ese fue el consejo que le di, porque esto es muy duro".



También le puede interesar: