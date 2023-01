¡No se deje engañar! Alerta por cadenas falsas sobre supuesta vacuna contra coronavirus COVID-19

Autoridades de salud le salieron al paso a mensajes que advierten sobre modalidad de robo que consiste en timar a la gente con inyección que los hace inmunes.

La Secretaría de Salud de Cali hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar con falsas cadenas sobre una supuesta vacuna contra el coronavirus COVID-19, enfermedad que nació en Wuhan, China, y ha cobrado la vida de cerca de 1.900 personas.

“Aunque no se conoce ninguna denuncia oficial al respecto, es importante que las personas sepan que por ahora no existe una vacuna contra el virus COVID-19 , la comunidad no debe dejarse engañar”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la capital del Valle del Cauca.

La dependencia municipal indicó que las numerosas cadenas que se comparten por redes sociales y WhatsApp con información falsa alertan “sobre una nueva modalidad de robo con la que engañan a las personas inyectándoles una supuesta vacuna contra el COVID-19”.

“La comunidad debe confiar únicamente en la información verídica que se brinda a través de cuentas oficiales, los ciudadanos tenemos también una responsabilidad al compartir y propagar información que no proceda de una fuente confiable”, anotó Torres.

Por lo tanto, la Secretaría de Salud de Cali enfatizó que se debe “evitar difundir falsos rumores durante una contingencia” y que siempre es necesario “verificar la veracidad de la información”, antes de compartirla.

Según informó recientemente la Organización Mundial de la Salud, la vacuna contra el coronavirus COVID-19 se demorará 18 meses en estar lista.

