No se dieron acuerdos, continúa paro de conductores del MIO en Cali

Foto: Noticiascaracol.com

El paro organizado por los conductores sindicalizados de Git Masivo, uno de los cuatro operadores del MIO en Cali continuará, luego que en la reunión con los directivos de la empresa, no se lograra un consenso.

Esta situación que inició el lunes, volverá a generar problemas con la operación del sistema de transporte público en Cali este martes, pues los trabajadores manifestaron que se podrían ampliar el número de conductores que participarían de este paro.

El vocero de Sintragitmasivo explicó que las directivas se habrían negado a reincorporar a dos trabajadores y levantar sanciones a varios conductores.

“De parte del gerente, Enrique Wolff no hubo voluntad, simplemente fue amenazante. Insiste que la situación de la empresa no está en condiciones de llegar a ningún arreglo, cuando nosotros no estamos pretendiendo arreglos económicos, simplemente exigimos respeto y que no se nos vulnere nuestros derechos laborales”, dijo Alberto Posada, vocero de Sintragitmasivo.

Por su parte, la compañía indicó las razones por las que no se llegó a ningún acuerdo con los conductores en paro.

“No fue muy clara la agenda de la reunión y lo que están buscando. Aducen de una serie de inconvenientes que son solucionables con dialogo y no con las acciones de vía de hecho que están afectando el servicio del MIO”, manifestó Enrique Wolff, gerente de Git Masivo.

“Hay un grupo de líderes del sindicato que tienen como finalidad no llegar a un acuerdo y seguir afectando a la ciudadanía no prestando el servicio. Vimos que no hay despidos sin justa causa y unas sanciones impuestas por personas que no asisten al trabajo”, agregó Wolff.

Serían más de 150 trabajadores los que continuarán en cese de actividades, lo que generó la suspensión de dos rutas, P57 y P80A.

#ATENCIÓN Se suspende temporalmente ruta P57, usuarios podrán usar rutas alternas, P47C ,P12A o P14A. — METROCALI (@METROCALI) March 29, 2016

#ATENCIÓN Se suspende temporalmente ruta P80A, usuarios podrán usar rutas alternas P21A, P47B y A07B. — METROCALI (@METROCALI) March 29, 2016