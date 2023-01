¡No se rinden! Ciudadanos llegaron al Concejo de Cali para pedir que no se cobre parqueo en El Peñón

Residentes, comerciantes y vigilantes del barrio participaron de un cabildo abierto y solicitaron suspender la medida establecida por Secretaría de Movilidad.

Quienes viven y trabajan en el barrio El Peñón, oeste de Cali, se niegan a aceptar el cobro por parquear los vehículos en la calle. Este lunes 5 de agosto de 2019, llegaron al Concejo de la capital del Valle del Cauca

“Estamos pidiendo la suspensión de la medida que autoriza el cobro en zonas de parqueo regulado, porque no estamos de acuerdo en que no se hizo la socialización adecuada y no existen los estudios técnicos rigurosos que se necesitan”, dijo Juan López Mejía, residente de El Peñón.

Asimismo, Mauricio torres, comerciante del sector, aseguró que se seguirán haciendo plantones y acudiendo tanto a la Alcaldía como al Concejo para exigir “que se tenga en cuenta a la comunidad”.

El cobro del parqueo regulado fue aprobado por el Concejo de Cali dentro del plan de salvamento del MIO.

“El proyecto tenía varios artículos y uno de ellos tenía que ver con las rentas. En esa parte, yo, personalmente, no estaba conforme ni de acuerdo con ninguna de las nuevas rentas, porque creo que ya tenemos suficientes impuestos como para pagar uno más”, afirmó el concejal Jacobo Nader.

El presidente del Concejo de Cali, Fernando Tamayo, asegura además que la implementación del proyecto ha tenido varias fallas.

“Este tipo de iniciativas que cambia la vida de la gente deben ser socializadas con las personas previamente y lo otro es que se está pagando, por un piloto, 500 millones de pesos, cuando había empresas que ofrecen el mismo piloto de manera gratuita”, aseguró el concejal.

Al no ser escuchados, los vecinos de El Peñón decidieron abandonar las instalaciones de la corporación y acordaron volver el próximo viernes.

