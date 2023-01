“No sé si vaya a ser mi novio”: Melina Ramírez sobre Juan Manuel Mendoza

La presentadora caleña aseguró que hace poco estableció contacto con el actor y se están dando tiempo para conocerse.

El rumor de que Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza tienen una relación, ha crecido en los últimos días.

El tema salió a relucir en una reciente entrevista que la modelo concedió a la Revista Aló, pese a que admite que se enamoró de la privacidad y, posiblemente, sea la última vez que hable de ella.

Según cuenta la caleña, fue el actor quien empezó a coquetearle a través de Instagram. Un contacto que han mantenido desde diciembre del año pasado.

Melina dejó claro que no son novios, sin embargo, admitió que se siente muy feliz conociéndolo.

“No sé si vaya a ser mi novio más adelante, o no. Sin embargo, estoy feliz conociéndolo. Es un hombre respetuoso, un caballero y también es un gran papá (…) Pido siempre a Dios que me ponga el que es y, si es él, pues Dios me lo hará saber”, dijo.

La presentadora agregó que Juan Manuel le parece un hombre muy especial.

“Yo lo vine a conocer el 26 de diciembre en una fiesta y me pareció un ser humano maravilloso, increíble, y desde ahí me he dado la oportunidad de entablar una buena amistad, sin afán, tranquila, viviendo en el aquí y en el ahora… ¡claro que quiero volver a creer en el amor!”, señaló.

La caleña también aprovechó el espacio para aclarar que Mendoza no fue el motivo por el que terminó su relación con Mateo Carvajal, padre de su hijo Salvador.

“Mi relación se acabó mucho antes de que yo conociera a Juan Manuel”, aclaró.

