No solo abusaba sexualmente de una menor, sino que la obligaba a robar y la amenazaba de muerte

El sujeto le decía a su víctima que, si no accedía a sus exigencias sexuales, iba a acabar con su vida.

La madre de la menor, de 14 años, fue la encargada de denunciar al abusador ante el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual de la Fiscalía Seccional.

La Fiscalía indicó que, de acuerdo con las declaraciones de la mujer, el hombre le realizaba tocamientos a su hija "en sus partes íntimas, la obligaba a robar, y la tenía amenazada con que si no hacía lo que él quería, la mataba".

En ese sentido, el Juzgado 14 Penal de Cali expidió la orden de captura por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la hicieron efectiva cuando el implicado transitaba por la carrera 28E con calle 123B, en el oriente de la ciudad, y le solicitaron su documento para verificar su identidad.

Inicialmente, el detenido fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde fue indagado por un fiscal seccional, y luego fue presentado ante un juez.

El togado legalizó la captura del hombre y avaló la imputación de cargos de la Fiscalía por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y abusivo. Aunque no los aceptó, el juez lo envió a la cárcel.



