“No somos ilegales”, respuesta de transportadores tras denuncias hechas contra estas empresas

Con un bloqueo y plan tortuga en la vía al mar, los conductores de servicio especial alzaron su voz de protesta tras acusaciones anónimas sobre conductas ilegales.

Los transportadores de servicio especial que trabajan en la ruta Cali-Buenaventura aseguraron que las empresas para las cuales trabajan están dentro de la ley y que, además, no trabajan para ninguna banda delincuencial.

Así lo manifestó Juan Guillermo Cárdenas, quien labora como conductor de servicio especial.

“Están comentando que nosotros somos ilegales que no tenemos documentación de los vehículos, que las empresas son clandestinas y sobre todo que nosotros trabajamos con grupos de margen de la ley eso es totalmente falso”, expresó.

Marco Mejía, conductor de servicio especial, pidió que no los miren “como un enemigo, ni como delincuentes ni como transporte informal".

“Que nos miren como una competencia, una empresa más, un método de transporte más y es una nueva opción que ha tenido la gente de la Costa Pacífica”, agregó.

Frente a la denuncia de que ellos transportan armas y droga, aseguran que no son responsables de lo que un pasajero pueda llevar en su equipaje.

Según Álvaro Quintero, otro motorista de este tipo de servicio, declaró que ellos como empleados no son autoridad para poder revisar equipajes. “Para eso hay varios puestos de control de la Policía que nos paran y revisan”, dijo.

Además, sostienen que cuentan con los permisos requeridos para transitar.

“Esos vehículos están afiliados a una empresa, la cual pertenece al Ministerio de Transporte, que es la misma entidad que da la homologación”, anotó José Roberto Barrero, conductor de servicio especial.

Sin embargo, Luis Hernando Lozano, gerente del Corredor Pacífico, afirma que el servicio especial no tiene permiso para transitar en la ruta intermunicipal.

“Pueden hacer rutas escolares, viajes de turismo, pueden hacer empresas que tengan la operación nacional, pero en ningún momento pueden hacer intermunicipales, ahí son los ilegales”, aseveró el gerente.

Por su parte, los conductores de transporte público piden a las autoridades que realicen los controles para verificar la legalidad de los permisos.

La protesta de los transportadores se desarrolló durante la mañana de este viernes 16 de agosto de 2019 y causó gran congestión vehicular en el oeste de la capital del Valle del Cauca.



⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Continúa la marcha por la caravana de vehículos de transporte público en la zona Oeste, sector Portada al Mar #MovilidadCali pic.twitter.com/AuutwocqDr — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 16, 2019

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



🛂 reportan flujo vehicular sin ningún inconveniente en la Portada al Mar #MovilidadCali pic.twitter.com/t1hjmIrK2E — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 16, 2019

