¡No te quejes! El mensaje de Jeison Aristizábal a quienes se han dejado vencer por las dificultades

Gracias a su perseverancia, este emprendedor ha logrado construir un espacio que ofrece a decenas de familias apoyo integral para niños y jóvenes con discapacidades.

Según cifras del DANE, en el Distrito de Aguablanca en Cali, hay cerca de 20.000 niños con discapacidad. En Asodisvalle hay 720.

Publicidad

Se espera que en mayo sea terminada la construcción para abrirles paso a 200 niños más.

Una meta que Jeison cumplirá pronto, casi al mismo tiempo que da inicio a una nueva conferencia que construyó basado en el poema "instantes", atribuido al escritor argentino Jorge Luis Borges.

Vivir y conocer de cerca las historias que a diario se viven en su fundación Asodisvalle, también lo motivaron a diseñar esta conferencia.

Maria Emilia, la madre de Jeison, que lo ha acompañado en la construcción de cada uno de sus sueños, ha sido fundamental en la materialización de estos pero también, en la persona que es hoy su hijo, y su intención de ser mejor cada día sin quejarse.

Publicidad

“Yo le enseñé a Jeison a no quejarse, a no renegar, a decir voy a intentarlo. Siempre en cada proyecto, en cada emprendimiento he estado ahí acompañándolo”, afirma.

A través de su conferencia, Jeison espera acariciar la conciencia de las personas para ayudarlas en ese camino de encontrar una oportunidad ante cualquier adversidad.