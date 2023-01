‘No te vayas’ porque este artista caleño llega con un ritmo romántico, tropical y bailable

Juan Jerez lanzó recientemente un sencillo inspirado en una particular situación que involucra a la modelo manizalita Sandra Muñoz.

‘No te vayas’ es el nombre de la canción con la cual este artista caleño de 30 años espera conquistar corazones con una bachata donde fusiona ritmos que pasan por lo romántico, tropical y bailable.

“Cuando la gente la escucha por primera vez, dice que es una baladita, pero después se vuelve como urbano, un trap, y, de pronto, arranca la güira, el bongó y la guitarra típica de la bachata. Y luego dice: ‘Wow, no me esperaba esto’”, asegura Juan.

Juan Jerez es un cantante y compositor cuya pasión por la música comenzó cuando tenía 10 años de edad y con una olvidada guitarra que encontró en la casa de sus padres.

“Como estrenando juguete, empecé a ver qué melodías sacaba con las cuerdas todas desafinadas y, bueno, mi familia vio a que había como un potencial musical chévere. Entonces, decidieron vincularme a unas clases particulares de música”, señala.

Empezó a recibir clases de guitarra, de canto, de piano y, a los 14 de años, comenzó a despertar esa curiosidad por la composición. “Entonces, empiezo a escribir canciones y a expresar lo que sentía de adolescente”, comenta.

Cuando ya tenía 19 años, Juan logró cautivar muchos espectadores con sus presentaciones de bar de en bar. Estuvo como artista de planta en San Alejo y también en Kukaramakara, además de haber deleitado con su música en eventos sociales y restaurantes.

Es comunicador social y periodista de profesión, pero músico por convicción. Aunque se alejó de las tarimas por varios años y se enfocó en la parte organizacional y el mercadeo junto con su familia, también estuvo trabajando de forma paralela en la producción musical.

“Comienzo, finalizando el 2010, a montar un ensayadero, que, un años después, se convirtió en un estudio de producción musical. Ahí, comencé a hacer producción para otras bandas locales, orquestas de salsa, grupos vallenatos, bandas de rock”, dice.

Ahora y extrañando “ese picantico de la gente coreando la canción con uno”, Juan Jerez llega con su sencillo ‘No te vayas’, que nació durante una producción fotográfica en Cartagena y por una circunstancia que involucra a la bella modelo manizalita Sandra Muñoz, aunque “ella no sabe”.

“Estaba en su sesión fotográfica en la ciudad amurallada, se desprende de su salida de baño y queda en vestido de baño. De inmediato, las van, los taxis, las motos armaron el tráfico en esa calle y eran haciendo videos, querían tomarse la selfi. Entonces, dije que eso era muy curioso, nunca me había pasado y que había que contarlo”, afirma Juan.

En ese momento, sacó su celular “no para tomar la foto o el video, sino para empezar escribir”, pues “ella venía caminando por un andén y el fotógrafo empezó a hacerle los disparos de fotos”.

“Y yo dije: ‘Cada vez que yo te veo por la calle andar, me da unas ganas de abrazarte, no soltarte más, con tu mirada encantadora que me atrapa’, porque, además, tiene unos ojos bien bonitos y ahí arranca la primera frase”, asegura el artista.

Luego, se fue para el hotel, donde le dio forma a las estrofas, y, cuando regresó a Cali, días después, junto con tres amigos, terminó de componer la canción.

Las influencias de su mamá, que escuchaba baladas románticas, así como la “cultura muy tropical y bailable en Cali”, fueron la clave para que ‘No te vayas’ se convirtiera en bachata.

“La bachata como que logra reunir esas dos mezclas y resulta algo muy bohemio y caribeño, que es la parte romántica y sensual y contar una historia de amor de un bolero”, explica.

‘No te vayas’ fue grabado en New Jersey, Estados Unidos, bajo la producción musical del cubano Efraín Junito Dávila, también productor de artistas como Prince Royce, Víctor Manuelle, Thalía, Ricardo Arjona, entre otros.

Finalmente, Juan Jerez asegura que la reacción del público ha sido buena y que seguirá trabajando para “consolidar la bachata en Colombia, volverla un hijo adoptivo más, como la salsa en Cali y el reguetón en Medellín”.

