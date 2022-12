“No tengan miedo”: Carolina Cruz revela cuál ha sido su experiencia más maravillosa como madre

La presentadora caleña conmovió a sus seguidores con una imagen y una confesión sobre lo que ha vivido hasta el momento con su hijo Matías.

“Creo que si me preguntan cuál ha sido la experiencia más maravillosa como madre, tengo que aceptar que esta conexión no tiene explicación. Después de esto, no existe nada en el mundo, solo él y yo”, expresó Carolina Cruz en su cuenta de Instagram.

El comentario acompaña una fotografía donde ella aparece amamantando al pequeño Matías, quien actualmente tiene poco más de nueve meses.

“En mi canal de YouTube Carolina Cruz Osorio, este fin de semana, les contaré cómo fue mi proceso de lactancia, hasta cuándo alimenté a Mati, por qué y cómo es su alimentación ahora”, agregó la también modelo vallecaucana.

Finalmente, Carolina Cruz invitó a las mujeres a que “no tengan miedo a lactar y no se pierdan de esta maravilla”.

