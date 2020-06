“No tengo cómo garantizarles alimentación digna”: drama de desnutrición infantil en la cuarentena

La crisis económica que deja la pandemia del coronavirus COVID-19 no escatima edades, el hambre y la desnutrición en niños recrudece la realidad social de la enfermedad en el Valle del Cauca.

Franklin y Danny son hermanos y viven en el barrio El Vallado, en el oriente de Cali. Danny tiene 6 años y sufre de anemia, tiene bajo peso y problemas de aprendizaje.

“En este momento, me siento muy desesperada porque, sinceramente, no tengo cómo garantizarles una alimentación digna a mis hijos”, asegura Luz Elena Vélez, una madre que no tiene cómo alimentar a sus hijos.

Sostiene que, por ayuda de la comunidad, ha recibido los alimentos, pero señala que, en cualquier momento, eso puede cambiar. “Ahí, ¿yo qué hago?, porque, pues, soy vendedora de chontaduros”, puntualiza.

Esta madre cabeza de familia se las ingenia día a día para llevar alimentos hasta su casa y, dentro del menú de la escasez, ofrecerles algo de comer a sus pequeños.

“Hemos comido toda la semana lentejitas, porque no hemos tenido ni carne ni pollo ni nada, ni verduras”, manifiesta la mujer.

La situación de desnutrición infantil en el Valle del Cauca es dramática. En lo que va del 2020, trece menores de edad han muerto de hambre en el departamento y los casos se han presentado en municipios como Cali, Buenaventura, Yumbo y El Dovio.

“Se está triplicando, mínimo, la cantidad de chiquitos que están padeciendo hambre y eso significa que la situación económica de las familias es dura y que siempre, en la historia se ha observado, los niños llevan la peor parte”, dice María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

En Cali, entre las secretarías de Salud y de Bienestar Social se ha diseñado un plan piloto para mitigar la desnutrición, especialmente en los barrios estrato cero, donde se ha priorizado a la población infantil.

“¿Qué nos compete a nosotros? Atender todo el tema de mercados, un mercado que contenga todos unos componentes de una tabla nutricional”, comenta Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social de Cali.

Las autoridades tanto de Cali como del Valle del Cauca anunciaron un trabajo intersectorial para que, en medio del miedo a morir por coronavirus COVID-19, el hambre no mate a la comunidad.

