“No tengo COVID-19”: joven que probó jugos en supermercado y los dejó en la estantería pidió perdón

Luego de ser identificado por las autoridades, Cristian Correa, el joven que protagonizó un video en el que se le ve en un supermercado destapando botellas de jugo, tomando de ellas y volviéndolas a colocar en la estantería, habló, pidió perdón y aseguró que no tiene coronavirus.

El video, grabado en el municipio de Belén de Umbría, ubicado en el departamento de Risaralda, y en plena pandemia del coronavirus COVID-19, no solo se hizo viral en redes sociales, sino que causó indignación en Colombia.

Cristian Correa se pronunció desde Cali, capital del Valle del Cauca, hasta donde se trasladó luego del escándalo.

“Le ofrezco disculpas a la gente de Belén de Umbría, al señor alcalde, a toda la población. El video no lo hice con la intención de hacerle daño a nadie y no tengo COVID-19”, dijo.

Según Cristian, lo que lo motivó a hacer el video fue una tendencia que había visto hacer a otras personas. Asegura que lo grabó para él y que alguien malintencionado lo difundió en redes sociales.

“Lo había visto ya en otros videos y pues lo hice, pero nunca con la intención de subirlo a redes sociales. Solamente lo hice para mí. El video se me lo roban del WhatsApp, una persona con malas intenciones me lo publica y al otro día, cuando me doy cuenta, ya se había hecho viral”, afirmó.

Cristian Correa también aprovechó para ofrecer disculpas a nombre de su pareja, quien fue la que grabó el video. Además, el joven afirma que ha recibido amenazas a través de las mismas redes sociales, luego de ser tendencia y generar el rechazo por parte de muchos colombianos.

