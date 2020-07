“No tengo eco en la Fiscalía”: Yaneth Mosquera dice que constantemente denuncia amenazas

Con un nuevo vehículo y un hombre más para su esquema de seguridad, amaneció la líder social y defensora de derechos humanos Yaneth Mosquera, tras el atentado del que salió ilesa en El Patía, municipio del Cauca. Dice que constantemente denuncia amenazas y pide respuestas a la Fiscalía.

“Cada mes estoy en la Fiscalía colocando una denuncia diferente y quiero decirle a la Fiscalía que, por favor, de toda esa cantidad denuncias que yo tengo, que me informe realmente qué ha pasado”, señala la lideresa.

Independiente del atentado del pasado martes 28 de julio de 2020, Mosquera sostiene que las intimidaciones en su contra se han realizado principalmente a través de mensajes de texto y panfletos, lo cual hace parte de las denuncias que sigue interponiendo ante la Fiscalía.

“Si no ha pasado nada, que me lo digan y, si ha pasado algo, también, porque yo no necesito saber quién es el enemigo que tengo. Yo siempre estoy denunciando, pero no tengo ese eco en la Fiscalía”, aseguró.

Pese a las amenazas, la líder social y defensoras de derechos humanos Yaneth Mosquera afirma que continuará su trabajo en favor de las comunidades más vulnerables del departamento del Cauca.

El atentado que se registró en su contra el pasado martes ocurrió en horas de la madrugada cuando dormía en una vivienda. Delincuentes llegaron y lanzaron explosivos al inmueble, pero, por fortuna, no hubo heridos ni muertos.