“No tenían pinta de bandidos”: impactante video de cómo tres sujetos asaltaron un minimarket

Las víctimas aseguraron que no es la primera vez que la delincuencia los afecta y pidieron ayuda a las autoridades. El robo fue millonario.

Tres sujetos que ingresaron a un minimarket quedaron captados en video cuando cometían un asalto en el establecimiento ubicado en el barrio Prados de Limonar, sur de Cali.

“Tres hombres con aspecto de ser personas comunes y corrientes, no tenían pinta de bandidos, ingresaron, uno tenía arma”, aseguró una de las víctimas, al puntualizar que afuera los esperaba un carro.

De acuerdo con videos registrados por cámaras de seguridad del lugar, uno de los sujetos entra y, después de hacer un aparente recorrido por el minimarket, saca un arma con la que intimida a dos mujeres que atienden en el sitio y a una de ellas le quita el celular.

Luego, según la víctima que denunció el caso, les avisa a sus cómplices, quienes estaban pendientes afuera, para que ingresen y cometan sus fechorías.

“Inmediatamente nos intimidan con un arma de fuego y nos piden que les demos todo el dinero, que les demos el licor, se llevaron mucho licor, celulares y nos intimidaron muy feo”, dijo la mujer, quien anotó que el robo fue de unos cinco millones de pesos.

Asimismo, afirmó que están “aburridos” y “cansados”, pues dijo que esta es la cuarta vez que el establecimiento es asaltado en menos de un año y que la Policía no se ve en la zona, la cual es “muy solitaria en la noche”.

“Estamos muy inconformes con la autoridad, la Policía llegó como 45 minutos después. Lo más triste es que nos dan un número de un cuadrante, al cual accedimos a llamar, y nunca los vemos. Nadie ve por acá a las autoridades”, sostuvo.

Entretanto, la Policía indicó que el caso, registrado a las 10:50 de la noche del pasado domingo 9 de junio, es materia de investigación y que se está trabajando para garantizar la seguridad en la zona.

Las víctimas confían en que los videos ayuden a dar con el paradero de los delincuentes y a lograr su captura.