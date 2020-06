“No tiene claro lo que es racismo”: fuerte crítica de Goyo, de Chocquibtown, a comentario de Karol G

Por estos días, Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, ha tenido que hacer frente a las múltiples críticas que ha recibido en sus más recientes publicaciones en redes sociales, en las que hace referencia a la lucha contra el racismo.

Recordemos que este 1 de junio la artista paisa eliminó una foto que publicó en su cuenta de Twitter, en la que ponía a su perro como “ejemplo perfecto” contra la discriminación.

Famosos patinando con el conflicto EEUU, va hilo ⬇️

Karol G, perrito blanco y negro pic.twitter.com/FG0Ae0msv4 — Gabriel Pressello 👾 (@gabipressello) June 2, 2020

Su publicación recibió muchos comentarios de rechazo, al punto que la etiqueta #KarolG se posicionó en las 20 tendencias más populares en Estados Unidos, a propósito de la muerte de George Floyd, asesinado en lo que habría sido un abuso de la Policía.

"Por favor, edúcate sobre el racismo sistemático y la persecución a personas negras. De paso también sobre colonización y esclavitud, entre otras cosas, antes de emitir comentarios tan simplistas", le dijo un usuario en Twitter.

Ante esta situación, la intérprete de ‘Tusa’ eliminó el trino y, a través de un comunicado, admitió que se equivocó.

“Quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos días me he sentido muy afectada por la situación y es extremadamente doloroso ver cómo estas cosas siguen pasando”, dijo la paisa.

“Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en que lo expresé no estuvo bien”, agregó.

Sin embargo, toda esta polémica la puso en el ojo del huracán de los movimientos contra el racismo y llegó a oídos de Goyo, artista del Pacífico colombiano y vocalista de ChocQuibTown, agrupación nacida en Cali, que ha liderado, desde su arte, la lucha contra la discriminación racial.

Frente al tema, la cantante aseguró que, pese a que Carolina Giraldo es representante del reguetón, género con “factura afrodescendiente y con ídolos negros”, “no tiene claro lo que es el racismo”, haciendo referencia a un trino que la paisa publicó el 30 de mayo.

Latinoamérica debe pensar seriamente en hablar más fuerte sobre ETNOEDUCACION . — 👑 Goyo (@GOYOCQT) June 1, 2020

Goyo, además, vio la situación como una oportunidad perfecta para invitar a Latinoamérica a que “piense seriamente en hablar más fuerte sobre etnoeducación”.

Esta no es la primera vez que la intérprete de ‘Somos Pacífico’ le llama la atención a celebridades e influenciadores sobre el tema, pues solo el pasado 21 de mayo, Goyo mandó a la presentadora Diana Mina a leer y a respetar la causa por una publicación que hizo en el marco del Día nacional de la afrocolombianidad.