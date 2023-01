No tiene que esperar 72 horas para reportar personas desaparecidas: ‘repórtalos ya’

Fiscalía, Policía, Medicina Legal, la Personería y el Gobierno local de importante ciudad de Colombia adelantan campaña de concientización. Vea en qué consiste.

Bajo el lema "bájate del mito, repórtalos ya", fue lanzada en Cali la ruta de atención para el reporte de personas desaparecidas. La iniciativa tiene como propósito concientizar a la ciudadanía que no debe que espere 72 horas para dar aviso a autoridades cuando no se tenga el rastro de un familiar.

Publicidad

"Porque cada minuto cuenta y si la desaparición se reporta de inmediato a las autoridades esto permite darle una oportunidad de vida al desaparecido", sostuvo Claudia Mayorga, coordinadora de la Unidad de Desaparecidos del CTI de la capital del Valle del Cauca.

El Comité Operativo de Desaparecidos de Cali, integrado por las cinco instituciones mencionadas, busca que esta campaña llegue a todos los caleños. Por tal motivo, se dará a conocer la misma a través de volantes y afiches en escuelas y colegios, así como en estaciones del MIO, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en Centros de Atención Local Integrados (CALI), CAI de Policía, donde se podrá solicitar información de la propuesta.

"El propósito es que el ciudadano afectado por la desaparición de un ser querido acuda inmediatamente a la sede de la URI, ubicada en la calle 10 #6-25, en el centro de la ciudad, o a la sede de la Personería municipal, en la bahía del Centro Administrativo Municipal (CAM)", explicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El ente investigador indicó que estas dos sedes son las únicas habilitadas para recibir el reporte y los funcionarios no pueden exigir 72 horas, como regularmente se exige en estos casos, sino que deben hacerlo inmediatamente. “Porque la vida de la persona cuenta. No hay que esperar ni 24, ni 36, ni 72 horas para hacerlo. Eso no es un tema de Ley”, resaltó la misiva.

Publicidad

No hay que esperar 72 horas para reportar un desaparecido. cada minuto cuenta. Sin importar el tiempo transcurrido, las autoridades tienen el deber de activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente #MBU pic.twitter.com/JhjVLyy1jQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 30, 2019

"La obligación para el ciudadano es reportar de inmediato la desaparición y la obligación del Comité Operativo de Desaparecidos es activar la ruta e iniciar las investigaciones del caso", añadió por su parte Mayorga.

Publicidad

En los afiches informativos se le indica a la comunidad los documentos que se requieren para este trámite, como son la fotocopia del documento de identidad de quien reporta el caso y del desaparecido, una fotografía reciente y los datos básicos del familiar afectado.

La Fiscalía Seccional realizará el registro del reporte, de manera detallada, en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) y deberá entregar un formato diligenciado al reportante.

"Si es encontrado con vida, los familiares deben regresar a una de estas dos entidades para que informen que fue encontrada viva y pueda ser descargada del Sirdec", dijo Jairo Silva, director regional de Medicina Legal Cali.

Según cifras de este instituto, en lo corrido de 2019 en la capital vallecaucana han sido reportadas ante Fiscalía 129 personas desaparecidas, 54 de ellas fueron encontradas, cuatro más han sido halladas fallecidas y de las otras 71 aún no se conoce su paradero.

Publicidad

#Boletin



“No hay que esperar ningún tiempo para reportar un desaparecido”: Estrategia Bajate del mito, Reportalos ya!



Ver más: https://t.co/Ew3XCUauIE pic.twitter.com/L4P7tUfmSP — Personería de Cali (@personeriacali) May 30, 2019