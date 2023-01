“No todo el espacio es para lanzarse”: reforzarán normas tras muerte de 2 parapentistas en Colombia

La más reciente víctima es un europeo que cayó a una altura de unos 150 metros. Van 8 accidentes en parapente y uno en paracaídas este año en Valle del Cauca.

Un ciudadano belga de 51 años falleció en una montaña del municipio de Ansermanuevo, norte del Valle del Cauca, realizaba un vuelo en parapente y se convirtió en la segunda persona que muere durante el 2019 en el departamento, tras accidentarse mientras practicaba este deporte.

En lo corrido del año se han reportado ocho accidentes y estos se habrían presentado por no cumplir las respectivas normas de seguridad, de acuerdo con Daniel Vallejo, representante de Parapente Cali, una empresa certificada para la práctica de este deporte.

“La Aeronáutica Civil tiene reglamentos que tenemos que seguir al pie de la letra y pues la gente no los utiliza, los clubes no lo siguen, la federación no los sigue, los deportistas no los siguen, los extranjeros que llegan a Colombia no los siguen”, afirma.

Pero el parapente no es el único deporte aéreo donde se han presentado accidente durante el 2019. El pasado domingo 3 de febrero, una mujer de 31 años se accidentó después de lanzarse en paracaídas en zona rural de Rozo y, según su esposo, quedó parapléjica.

La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca inició reuniones con la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía para reglamentar los deportes aéreos, muchos de los cuales se practican sin autorización.

“Que toda esta gente sepa desde dónde se pueden lanzar, porque no todo el espacio es para lanzarse. Aquí hay voladeros que no están legalizados y lo están haciendo”, aseguró Jesús Antonio Copete, secretario de Gestión del Riesgo del departamento.

Para el próxima 15 de febrero está programada una reunión donde quedarán estipulados los sitios y las normas de seguridad para quienes practiquen paracaidismo, parapente y otros deportes aéreos en el Valle del Cauca.