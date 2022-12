“No vamos a permitir que el fútbol se vuelva un problema de seguridad y vandalismo”: Alcalde de Cali

Tras el caos generado antes y después del encuentro entre Deportivo Cali y América, Maurice Armitage amenazó con suspender los partidos en la ciudad.

“El fútbol, un deporte que todos queremos y nos gusta, no se nos puede volver un problema de seguridad y de vandalismo, no vamos a permitir eso ni un minuto más. La gente tiene que entender que el fútbol no debe ser un medio para generar violencia. Si la violencia sigue en este deporte, yo como alcalde voy a prohibir el fútbol y me encanta el fútbol. pero eso no puede seguir así”, enfatizó Maurice Armitage, alcalde de Cali.

Heridos, daños, balacera e invasión de campo: triste balance de un... Aseguró sentirse defraudado por lo sucedido, luego de abrir tantas puertas y mesas de trabajo para solucionar las rencillas entre los hinchas de estos dos equipos vallecaucanos.

“Nos han defraudado, desde el lunes quería suspender este partido, porque estaba presintiendo que este juego iba a ser utilizado para hacer vandalismo y crear caos en la ciudad", afirmó.

Asimismo, el Mandatario de los caleños puntualizó que "la gente del fútbol" terminó convenciéndolo al asegurarle que "no se iban a presentar problemas y que las fechas no las habían podido cambiar".

"Hoy tengo que decir con desagrado que cometí un error en haberme dejado convencer”, sostuvo Armitage.

El Alcalde explicó que la seguridad de la ciudad es primero que el fútbol, por lo que las medidas para prevenir este tipo de actos violentos serán fuertes.

“Las reacciones tienen que ser fuertísimas, lo que deben tener claro todos los habitantes es que primero está la ciudad y su estabilidad. El fútbol no puede permitir vandalismo eso se va a acabar en Cali, vamos a tomar medidas, serán más drásticas de las que se imaginan”, aseguró.

Caos en el Pascual Guerrero: hinchas de Cali y América invadieron... Frente al tema de seguridad brindada para el estadio Pascual Guerrero, Armitage fue enfático en explicar que los 1.000 policías que estuvieron hace parte de un gran esfuerzo, pues no pueden enviarlos a todos a vigilar un partido.

“Yo no puedo enviar toda la fuerza pública para 15.000 personas que van al estadio. Mientras tanto, tendría que dejar insegura a la ciudad con sus más de 2.400.000 habitantes, le daría gusto a los vándalos. Nosotros no tenemos 100.000 policías para controlar lo que sucedió”, concluyó el Alcalde de Cali.

"Pedimos excusas a la ciudad": Secretario de Seguridad, tras...

Foto: archivo Colprensa