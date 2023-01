"No vamos a permitir que se burlen del pueblo colombiano": nueva advertencia de Duque a Santrich

"Seremos implacables", dijo el presidente en Cali, durante el Taller Construyendo País en su versión número 36.

Un contundente mensaje envió el mandatario Iván Duque frente a la situación de Jesús Santrich, refiriéndose a la circular roja de interpol que no le permite a ningún país darle refugio al ex negociador de las FARC.

"Que quede claro que, así como lo hicimos con alias 'Guacho', 'Jason Orejas' y con 'Rodrigo Cadetes', seremos implacables con los que quieran reincidir en las prácticas criminales porque no vamos a permitir que se burlen del pueblo colombiano ni de la justicia de nuestro país", manifestó el jefe de Estado.



Dentro del evento también se anunciaron medidas adicionales de protección que tomará el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad a candidatos del partido FARC, de cara a las elecciones de octubre.

"Hemos adoptado más de 15 medidas que abarcan desde el tema de no estigmatización, capacitación a los candidatos y sistemas especiales de protección cuando existe alguna amenaza, desplazamientos o cuando pretenda tener que moverse para poder ir a votar", expresó Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación.

En medio del taller, el alcalde de la capital del Valle, Maurice Armitage, lanzo una polémica declaración.

“No quiero pelear con el ministro Defensa pero si quiero que tenga muy claro que a Cali hay que respetarla señor ministro", declaró el mandatario de los caleños.

El alcalde señaló que el jefe de la cartera de Defensa no entendía las necesidades de la capital del Valle del Cauca.

