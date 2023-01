NoHayPánico: el mensaje de DJ colombiano que lucha contra el suicidio a través de esta campaña

La muerte de Avicii, ídolo del artista, fue una de las motivaciones para realizar la iniciativa y aportar un grano de arena en la prevención de este flagelo.

Blader Rodríguez Ramírez, un caleño de 24 años, encontró, en la música, la mejor herramienta para inspirar a otros a soñar y llevar, con sus sonidos, un mensaje. Desde hace cinco años este joven se dedica a cumplir este objetivo a través de su talento como DJ y productor de música electrónica.

"Desde pequeño, me interesó mucho dar un mensaje a la gente. No sabía cuál ni cómo, cuando descubrí que, por medio de la música, podía hacer eso. Más que sentirme satisfecho de que todo el mundo vea mi talento, lo que a mí me hace feliz es saber que puedo aportar algo a la gente. De nada me sirve tener fama, si yo no voy hacer nada con ella", afirma.



Blader, como es conocido artísticamente, asegura que sus referentes siempre han sido Michael Jackson, Los Beatles, Calvin Harris y David Guetta. Por eso, en su búsqueda de qué mensaje llevar y cómo lograrlo, ellos también fueron sus musas.

"Descubrí que esas leyendas hacían historia y llevaban un mensaje. Y, si yo quiero ser una leyenda, quiero ser el mejor DJ del mundo, necesito inspirar a los demás. Un artista es el que inspira a los otros y no el que busca inspiración", expresa el joven.

En un computador "supermalo", señala, empezó a experimentar sonidos, y nada frenó sus ganas de salir adelante. Así nacieron sus primeras canciones, ahora, suma cerca de 40. Además, ha tenido el privilegio de tocar junto a grandes de su género como Nervo, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Nicky Romero, Ryan Marciano, entre otros.

"Vi ese talento en mí de que podía hacer música y empecé a buscar en YouTube, a preguntarle a amigos productores, me fui empapando más del tema, y a hacerlo de manera empírica", agrega el DJ y productor.



También le puede interesar:

La iniciativa que mezcla electrónica con labor social en beneficio de niños en condición vulnerable Recientemente, este artista de la Sultana del Valle estrenó su disco bautizado 'Waves', en el que incluye seis canciones con las cuales, manifiesta, busca aportar y crear conciencia sobre el problema de la salud mental y la prevención del suicidio en todo el continente americano.

"Hace unos cuatro meses se quitó la vida Avicii, que era uno de mis ídolos de la música electrónica, y me llevó a pensar que no solo él, sino muchas personas, están tomando esta decisión por verse colapsadas de problemas", sostiene el caleño.

Para DJ Blader, 'Waves' es el ejemplo de cómo, con la música, se puede amar, sonreír y, además, mostrar que hay muchas maneras de solucionar las situaciones que aquejan a las personas. "Es un álbum pensado precisamente en llevar ese mensaje de que hay un camino diferente del que en algún momento puedas pensar", resalta.









El pasado lunes 3 de septiembre, DJ Blader lanzó la campaña #NoHayPánico. Iniciativa a la que internautas pueden sumarse por medio de la cuenta @bladerofficial, en sus redes sociales o desde su propio perfil y, con el numeral en mención, dejar un mensaje positivo para quienes sufren problemas mentales.

"Creo que a veces uno pasa por malos momentos o no está bien y se ahoga uno mismo, pero si llega alguien a decirte: 'Hey, mi hermano, tranquilo, todo va a estar bien', como que cambias esa perspectiva", dice.

De acuerdo con el joven vallecaucano, con los comentarios que la gente envíe, prepara una sorpresa, algo que, asegura, será maravilloso y que llevará a muchos niños y jóvenes de Colombia.



Advertisement

"No tengo un sonido en particular, creo que soy un poco versátil. Me gusta jugar mucho con las emociones y hago cada canción pensando en el momento que quiero proyectar. En mi sangre está lo latino, soy de Cali, la salsa. Entonces, siempre hay sonidos característicos que yo involucro en mis producciones, pero que no se noten al máximo. Definitivamente, mi música es alegría", describe Blader.

El artista señala que uno de sus deseos es borrar la idea cliché de relacionar la electrónica con noche, drogas, sexo y alcohol. Para él, este género es su forma de inspirar y ayudar a otros.