“Nos deja con los crespos hechos”: el reclamo de indígenas tras reunión que no se cumplió con Duque

Gobierno insistió en que fuera en sitio cerrado ante supuesto plan para atentar contra el presidente. Líderes de la minga dijeron que debía ser en la plaza pública.

A las 9:20 de la mañana, en un helicóptero del Ejército, en medio de fuertes medidas de seguridad, y hasta protegido por la guardia indígena, el presidente Iván Duque llegó a Caldono, norte del Cauca, para reunirse con los dirigentes indígenas que bloquearon la vía Panamericana.

Duque arribó a la zona, pese a que horas antes el fiscal general Néstor Humberto Martínez había revelado un presunto plan terrorista para atentar contra el mandatario.

Duque se instaló en la casa lúdica del municipio, con una capacidad para 250 personas y ubicada a pocas cuadras del parque principal.

Allí, sostuvo una reunión con cinco delegados de la minga, donde les manifestó su voluntad de diálogo sin temas vedados, pero ellos insistían en que las conversaciones debían realizarse en la plaza, un sitio abierto para el debate público y donde lo esperaban cerca de 5 mil indígenas.

Duque envió una comisión hasta ese lugar, integrada por el procurador general, los gobernadores de Cauca, Huila y Valle del Cauca, así como organismos de seguridad, para evaluar qué tan viable era realizar el encuentro en ese lugar.

Sin embargo, luego le manifestaron que no era seguro, ya que tenían información y nuevas interceptaciones que hablaban de posibles francotiradores en la zona para atentar contra él.

“Lamentamos las situaciones de fuerza mayor que le impiden al presidente romper el protocolo y las distintas medidas de seguridad para asistir a la plaza pública”, dijo Óscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca.

Entonces, el mandatario les manifestó a los indígenas que sería irresponsable dirigirse hasta el parque, pues sería también un riesgo para los nativos y la población. La reunión se canceló y Duque envió el siguiente mensaje.

“Hemos cumplido estando presentes en Caldono, presentes con los protocolos de seguridad que se tomaron ante las alertas que fueron presentadas en las últimas horas y que ameritan una adecuación responsable, adecuando un espacio para tener la suficiente presencia de las comunidades indígenas y tener un diálogo productivo”, dijo.

Y es que estando a tan solo 250 metros de distancia, el diálogo no fue posible.

“Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro”, sostuvo el presidente de la República.

El Consejo Regional Indígena del Cauca aseguró que el presidente Duque no escuchó a las comunidades indígenas del suroccidente colombiano.

“No dio la cara, no llegó a debatir con la minga. Señor presidente, no habría por qué no hacerlo y por qué no llegar aquí, porque aquí están los mingueros y mingueras”, afirmó Neis Oliverio Lame Camayo, consejero mayor del CRIC.

También le dijo al presidente que, con toda la fuerza y tecnología que tiene, “no fue posible que le brindaran su propia seguridad”.

“Apenas a dos cuadras, nos deja con los crespos hechos, nos deja con la expectativa de avanzar en este diálogo social y político”, señaló, por su parte, Norman David Bañol, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC.

Pasaron varias horas y después del mediodía, Duque regresó a Bogotá, mientras cerca de cinco mil indígenas vieron como no se hizo realidad el encuentro con el mandatario.

