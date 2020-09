“Nos encontraremos”: el perdón, amor y llamado a la paz marcaron el último adiós a Juliana Giraldo

Las calles de Jamundí se vistieron de blanco para darle el último adiós a Juliana Giraldo, quien murió en Miranda, Cauca, tras recibir un disparo de un soldado. Una caravana con mariachis, globos y flores recorrió el municipio vallecaucano durante un sentido homenaje a la mujer.

“Es un camino que recorrer y nos vamos a encontrar porque todos llegaremos, de una u otra manera, a morir”, dijo Gloria Arias, amiga de Juliana.

En medio del dolor por su repentina partida, su madre, Gloria Díaz, dice que se aferra a su recuerdo. “Ella me decía: ‘Mamá, yo quiero hacerle una casa, montarle un negocio para que usted venga y lo administre”, afirmó.

El amor y un llamado a la paz marcaron el sepelio de Juliana, donde también se pidió justicia y, sobre todo, que estos hechos no se repitan.

“Estamos con la familia, los estamos apoyando. Como población LGBTI del norte del Cauca hemos hablado y hemos hecho todo lo posible por esclarecer estos hechos”, señaló María Isabel Gómez, amiga de Juliana.

El perdón también protagonizó esta despedida, pues Gloria Díaz, quien llegó a Colombia procedente de España, envió un mensaje claro.

“Hay culpables, pero, para mí, la persona menos culpable es el soldado que mató a mi hija, porque a estos chicos yo los he visto, he vivido en el campo, he visto lo que ellos sufren, el hambre que aguantan y la condiciones en que los tienen, la presión y el maltrato”, sostuvo.

Personas de distintos municipios acompañaron a Juliana Giraldo durante su sepelio. Ahora, los familiares esperan que la investigación sobre su muerte se esclarezca.