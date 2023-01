'Nos están matando', el documental que evidencia el drama de los líderes sociales colombianos

La producción, presentada en Congreso de Estados Unidos, es protagonizada por Héctor Córdoba, un activista por las víctimas del conflicto en norte del Cauca.

El documental 'Nos están matando', que este viernes fue expuesto en Washington, hace eco del clamor los líderes sociales en Colombia y el drama que atraviesan.

"Se dice, en la comunidad y en la región, que el siguiente soy yo. Me tocó salir de mi comunidad, pero esa es la vida de los líderes, ese es el pago que recibimos, porque nos convertirnos en obstáculo para aquellos que históricamente han vivido de la guerra", dice Héctor Córdoba.



Líder comunitario fue asesinado por hombres armados en el sur del Cauca 'Nos están matando' capta el día a día de Héctor, oriundo del municipio de Buenos Aires y representante de Renacer Siglo XXI, asociación que da voz a las víctimas del conflicto. Su objetivo: visibilizar la precaria situación de activistas como él. Más de 150 han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con las FARC.

"Aquí venimos a hablar al Congreso de los Estados Unidos, con congresistas, a que hagan un monitoreo también de ese recurso, ese aporte, que hacen al Gobierno nacional, para que esto sea efectivo", afirma el líder caucano.

Para la codirectora del documental, Emily Wright, de Inglaterra, lo primordial es dar una cara a las estadísticas e identificar la raíz del problema. "El hecho que esta gente está siendo asesinada no es porque el acuerdo de paz no está funcionando, sino que no está siendo implementado como debería ser", afirma.

El equipo de esta producción también tuvo reuniones en el Departamento de Estado, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



