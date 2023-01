“Nos quitan la energía casi a diario”: el drama por conexiones ilegales en invernaderos de marihuana

Noticias Caracol fue testigo de los primeros cortes de dichas conexiones que abastecen los cultivos de uso ilícito en el norte del Cauca.

Tras una decisión de la fiscalía, operarios de la Compañía Energética de Occidente comenzaron a desconectar numerosos circuitos usados ilegalmente.

En mayo de 2015, noticias caracol, reveló unas imágenes de los invernaderos de marihuana que invaden las montañas de varios municipios del Cauca.

"Es imposible para nosotros como autoridades tradicionales competir con una maquinaria mafiosa que se ha creado y el Gobierno no le ha prestado la suficiente atención", aseguró, en ese entonces, Carlos Calis, capitán del resguardo indígena páez de Corinto.





Los invernaderos son una técnica de maduración rápida de los cultivos de marihuana, para lo cual le ponen una bombilla a cada planta, a través de conexiones ilegales.

“Nos quitan la energía casi a diario, entonces afectan. Los comerciantes, así no seamos comerciantes, nos afecta”, dijo ahora Neves Fernando Coicué, gobernador indígena.

Por eso, la Fiscalía envío una solicitud a la Compañía Energética de Occidente, para que se suspendan las conexiones fraudulentas en Miranda, Corinto, Caloto y Toribío. Varias cuadrillas de la empresa iniciaron los cortes en el área rural de este último municipio.

“Nos causa pérdidas en los circuitos y por la manipulación de las redes nos causa la salida de los circuitos, generando la afectación de no solo los usuarios de donde se presenta la conexión irregular, sino de todo el circuito de la luz”, afirmó Diego Andrés Torres, ingeniero de la Compañía Energética de Occidente.

Por su parte, Coicué anotó que “la misma comunidad autorizó que se haga este trabajo” y no el cabildo, la guardia o los presidentes de junta. “Fue la misma comunidad la que tomó esa decisión”, reiteró.

En general, la comunidad se resiste a que su economía siga dependiendo de los cultivos de uso ilícito que han traído conflicto, sangre y pobreza.

