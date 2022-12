¿Nueva DMG? Payaneses volvieron a caer en la trampa de las llamadas pirámides que duplican ganancias

Decenas de personas en la capital del Cauca le apostaron a captadora con este mismo nombre, por una inversión mínima de $200.000, y perdieron su dinero.

Una de las afectadas fue Yesica Urbano Puentes, quien, atraída por las ganancias que le ofrecía una de las llamadas pirámides, invirtió parte de sus ahorros con la esperanza de ganar mayores dividendos.

"Por aquí por el barrio andaban repartiendo unos volantes que decían que había regresado el DMG, que iban a duplicar y triplicar el dinero. Duraron como una semana duplicándonos el dinero", relató la joven.

Quienes fueron víctimas de esta nueva captadora en Popayán, aseguraron que en la segunda inversión desapareció la persona a la que le giraban el dinero.

"Yo también erré, metí una plática allí y se la llevaron. Nosotros empezamos a consignar lunes y al martes nos daban, al miércoles también. El día domingo consignamos y el lunes que se llamó ya no había nada que hacer, ya se habían ido", señaló Carmen Sánchez.

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes del municipio para que no se dejen engañar por este tipo de ofrecimientos. Además, aseguraron que ya se han realizado investigaciones con la Superintendencia, a las cuales les siguen procesos judiciales.

"Lo importante es informarle a la comunidad que de eso bueno, no dan tanto. Entonces, por favor, cuando sean invitados o tengan publicidad de este tipo de captadoras ilegales nos informen inmediatamente", dijo el coronel Pompy Pinzón, comandante de la Policía en Popayán.

Según reporte, decenas de personas en la localidad han sido estafadas por esta pirámide y otras tantas por cadenas que ofrecen duplicar el dinero que se invierte.