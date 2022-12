Nueve meses de cárcel a taxista que hizo giro prohibido y arrolló a motociclista

Foto: archivo Colprensa

La Fiscalía informó que un taxista identificado como Gonzalo Núñez Cárdenas fue condenado a nueve meses de prisión por arrollar a un motociclista, quien sufrió graves lesiones en sus piernas.

El accidente de tránsito se registró el 9 de noviembre de 2009 en el suroriente de Cali, cuando el hoy condenado realizó un giro en U prohibido para recoger unos pasajeros. “Existía una doble línea amarilla, que conforme al Código Nacional de Tránsito, prohíbe que se realicen maniobras de giro de ese tipo”, dijo el ente acusador.

En ese sentido, el taxista no se cercioró que la vía estuviera despejada para efectuar la maniobra e “interfirió en la circulación que traía el conductor de la motocicleta, quien tenía prelación en la vía”.

La víctima sufrió lesiones en el pie y el tobillo que requirieron de varias intervenciones quirúrgicas, además que perdió movilidad y locomoción en el pie izquierdo. También recibió una incapacidad de 90 días.

“La cirugía no permitió la consolidación de forma adecuada de los huesos, lo que obligó a realizar nueve cirugías más porque hubo afectación en articulación del talón de Aquiles y alteración a nivel del tobillo”, señaló el parte médico.

La Fiscalía presentó la declaración de un testigo del accidente, las conclusiones de un agente de tránsito y el dictamen de un médico de Medicina Legal.

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito fue el encargado emitir la sentencia contra el taxista, quien además deberá pagar una indemnización de 6.9 salarios mínimos legales mensuales vigentes y también tiene prohibido conducir cualquier tipo de vehículo durante tres meses y medio.

En diálogo con Blu Radio Cali, Gonzalo Núñez Cárdenas reconoció la imprudencia que cometió, pero sostuvo que la víctima del accidente buscaba sacar provecho del mismo.

“Apenas habíamos tres personas (cuando ocurrió el accidente) y el juez me nombra puros testigos falsos. Lo que sucedió fue que el tipo vio los seguros y eso fue puro lucro para sacarme plata”, dijo.

El taxista, de 61 años y padre de cuatro hijos, también consideró que la sentencia es muy severa y que le traerá perjuicios económicos, sobre todo por la prohibición para conducir.